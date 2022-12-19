В Украине снова масштабная воздушная тревога
В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об угрозе с воздуха предупредили на севере, востоке и в центре страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
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По состоянию на 14:10 воздушную тревогу отменили во всех регионах, кроме Луганской области и Крыма.
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 13:30.
Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот alerts.in.ua)
В сети сообщают, что Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22м3. По предварительным данным, они летят из Рязанской в Курскую область.
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Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, россияне выпустили более 20 беспилотников в сторону Киева, 15 из которых избили.
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