В Украине снова масштабная воздушная тревога

В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об угрозе с воздуха предупредили на севере, востоке и в центре страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

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По состоянию на 14:10 воздушную тревогу отменили во всех регионах, кроме Луганской области и Крыма.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 13:30.

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот alerts.in.ua)

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