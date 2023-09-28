В Україні знизився рівень злочинності, але є і погана новина

"За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни з сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів впала на 10-15%", - розповів він.

Водночас Клименко зазначив, що спостерігається ріст шахрайств. Тому, наразі проходить розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Крім цього, посилюється обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.

Ще одним викликом, за словами голови МВС, є боротьба з розповсюдженням наркотиків. Тому, разом з партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю.

Рівень злочинності в Україні під час війни

З моменту початку вторгнення Росії на травень 2022 року у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%. Водночас раніше в МВС зазначали, що Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. А загалом після війни очікується зростання рівня злочинності в Україні.