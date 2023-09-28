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В Україні знизився рівень злочинності, але є і погана новина

Фото: голова МВС України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас спостерігається ріст випадків шахрайств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка.

"За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни з сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів впала на 10-15%", - розповів він.

Водночас Клименко зазначив, що спостерігається ріст шахрайств. Тому, наразі проходить розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Крім цього, посилюється обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ. 

Ще одним викликом, за словами голови МВС, є боротьба з розповсюдженням наркотиків. Тому, разом з партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. 

Рівень злочинності в Україні під час війни

З моменту початку вторгнення Росії на травень 2022 року у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%. Водночас раніше в МВС зазначали, що Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. А загалом після війни очікується зростання рівня злочинності в Україні.

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