В Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну на понад 2 мільярда гривень, - СБУ

У відомстві нагадали, що у 2021 році Служба безпеки провела тривалу багатоходову спецоперацію та задокументувала протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання.

"Тоді оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох фігурантів: одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях", - зазначили правоохоронці.

Відомо, що у результаті слідчих дій правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кг героїну, підготовленого для транспортування. "Вантаж" прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

"За матеріалами СБУ всіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони вже відбувають тюремні строки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, заходи зі знищення проводили оперативники та слідчі Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.