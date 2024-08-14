UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну на понад 2 мільярда гривень, - СБУ

Фото: в Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну (t.me/SBUkr)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні спалили понад 1 тонну героїну, який ще у січні 2021 року Служба безпеки конфіскувала у контрабандистів. За цінами чорного ринку на момент виявлення "товару" його вартість становила більше ніж 2,3 мільярда грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У відомстві нагадали, що у 2021 році Служба безпеки провела тривалу багатоходову спецоперацію та задокументувала протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання.

"Тоді оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох фігурантів: одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях", - зазначили правоохоронці.

Відомо, що у результаті слідчих дій правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кг героїну, підготовленого для транспортування. "Вантаж" прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

"За матеріалами СБУ всіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони вже відбувають тюремні строки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, заходи зі знищення проводили оперативники та слідчі Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

 

 

 

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) викрили міжрегіональний синдикат. Щомісячний обіг наркотиків складав близько 40 мільйонів гривень.

Також в кінці 2023-го в Україні було викрито наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складав більше 100 мільйонів гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України