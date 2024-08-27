В Україні знайшли спосіб перевірити усі адреси: для чого це потрібно

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, отримують доступи до кабінетів Адресного реєстру та вже розпочинають верифікацію адрес вже близько однієї тисячі громад, тобто більша частина. Його розробку було завершено наприкінці минулого року, щоб нарешті впорядкувати дані адресації об‘єктів нерухомості по всій країні.

Верифікація адрес, пояснила Шуляк, фактично означає проведення інвентаризації об'єктів нерухомості, що дозволить створити більш точну та актуальну базу для податкових цілей. Таким чином, реєстр сприятиме підвищенню ефективності адміністрування податків на нерухоме майно, допоможе уникнути можливих невідповідностей у базах даних та забезпечить прозорість і справедливість у нарахуванні податків.

Голова профільного комітету наголосила, що Єдиний державний реєстр адрес стане однією зі складових електронного містобудівного кадастру України, наразі вводять у експлуатацію. Його функціонування і впорядкування містобудівної документації неможливе без всієї інформації з наявними реєстрами нерухомого майна. Втім, для того, щоб мати чітке розуміння ступеня цієї верифікації, необхідно впорядкувати процедуру присвоєння адрес.

"Іноді навіть зайва крапка, літера або тире формує два об‘єкти нерухомості. І такі підходи - такий реєстр без реєстру, свідчить про те, що ці процедури у нас взагалі невпорядковані. Наслідком цього є численні порушення у створенні містобудівної документації і її підтримці у актуальному стані. Більше того, через це українці часто не можуть отримати держпослуги у сфері нерухомості", - зазначила вона.

Шуляк пояснила, що коли йдеться про столицю, адресні питання можуть бути ще відносно впорядкованими, адже там можна досить легко знайти ту чи іншу адресу, але якщо говорити про невеликий населений пункт під Києвом, картина геть інша. Все це результат того, що протягом останніх 30 років, коли українські населенні пункти постійно розвивалися і змінювалися, упорядкуванням адрес в них ніхто не займався, хоча постійно з‘являлися нові вулиці і змінювались назви існуючих.

Вона додала, що паралельно з запуском і початком наповнення Адресного реєстру триває робота над ще одним важливим для містобудівної сфери реєстром - реєстр будівель і споруд, який буде, по суті, цифровим двійником кожної будівлі і споруди. Без нього органи місцевого самоуправління не зможуть ефективно розпоряджатись нерухомим майном, адже для цього потрібно щонайменше чітко усвідомлювати, чим саме ти управляєш.

"Реєстр будівель і споруд - це, по суті, технічні характеристики будівель, їх фасади з візуалізацією, а також їх енергетичні сертифікати. Лише з урахуванням цього зможуть народжуватися великі проекти щодо енергоефективності, розбудови і модернізації тих чи інших будівель. Для створення такого реєстру будуть застосовуються геопросторові дані і він буде частиною ЄДЕССБ, яка стає все більше потужною", - розповіла вона.

Парламентарка підкреслила, що обидва реєстри будуть постійно оновлюватись, адже поява нових будівель, нових вулиць і зміна їх назв - процес постійний. Після того, як громади і центри компетенції при обласних військових адміністраціях навчать правильному внесенню даних і цей процес почне відбуватися безперебійно, реєстри інтегрують з РПЗМ і будуть долучати органи місцевого самоврядування і центральні органи виконавчої влади до активного користування.

Нагадаємо, про плани ввести у дослідну експлуатацію електронний Містобудівний кадастр державного рівня повідомлялося ще на початку 2024 року, а до кінця поточного року планувалося остаточно завершили його створення. Він складатиметься з:

Реєстру адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;

Реєстру містобудівної документації;

Реєстру всіх будівель і споруд на території України;

Реєстру адрес.

Регіональні містобудівні кадастри, після запуску містобудівного кадастру державного рівня, не втратять своєї актуальності, адже передбачена можливість їх повної інтеграції. Також містобудівний кадастр буде інтегрований з іншими реєстрами, кадастрами та базами даних.