В Украине нашли способ проверить все адреса: зачем это нужно

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, получают доступы в кабинеты Адресного реестра и уже начинают верификацию адресов уже около одной тысячи общин, то есть большая часть. Его разработка была завершена в конце прошлого года, чтобы наконец-то упорядочить данные адресации объектов недвижимости по всей стране.

Верификация адресов, объяснила Шуляк, фактически означает проведение инвентаризации объектов недвижимости, что позволит создать более точную и актуальную базу налоговых целей. Таким образом, реестр будет способствовать повышению эффективности администрирования налогов на недвижимое имущество, поможет избежать возможных несоответствий в базах данных и обеспечит прозрачность и справедливость в начислении налогов.

Глава профильного комитета подчеркнула, что Единый государственный реестр адресов станет одной из составляющих электронного градостроительного кадастра Украины, вводимых в эксплуатацию. Его функционирование и приведение в порядок градостроительной документации невозможно без всей информации с имеющимися реестрами недвижимого имущества. Впрочем, для того чтобы иметь четкое понимание степени этой верификации, необходимо упорядочить процедуру присвоения адресов.

"Иногда даже лишняя точка, буква или тире формирует два объекта недвижимости. И такие подходы - такой реестр без реестра, свидетельствует о том, что эти процедуры у нас вообще неупорядочены. Следствием этого являются многочисленные нарушения в создании градостроительной документации и ее поддержке в актуальном состоянии. Более того, поэтому украинцы часто не могут получить госуслуги в сфере недвижимости", - отметила она.

Шуляк объяснила, что когда речь идет о столице, адресные вопросы могут быть относительно упорядоченными, ведь там можно достаточно легко найти тот или иной адрес, но если говорить о небольшом населенном пункте под Киевом, картина совсем другая. Все это результат того, что в последние 30 лет, когда украинские населенные пункты постоянно развивались и менялись, составлением адресов в них никто не занимался, хотя постоянно появлялись новые улицы и менялись названия существующих.

Она добавила, что параллельно с запуском и началом наполнения Адресного реестра продолжается работа над еще одним важным для градостроительной сферы реестром – реестр зданий и сооружений, который будет, по сути, цифровым двойником каждого здания и сооружения. Без него органы местного самоуправления не смогут эффективно распоряжаться недвижимым имуществом, ведь для этого нужно, по меньшей мере, четко осознавать, чем ты управляешь.

"Реестр зданий и сооружений – это, по сути, технические характеристики зданий, их фасады с визуализацией, а также их энергетические сертификаты. Только с учетом этого смогут рождаться большие проекты по энергоэффективности, строительству и модернизации тех или иных зданий. Для создания такого реестра будут применяются геопространственные данные и он будет частью ЕГЭСБ, которая становится все более мощной", - рассказала она.

Парламентария подчеркнула, что оба реестра будут постоянно обновляться, ведь появление новых зданий, новых улиц и изменение их названий - процесс постоянный. После того, как общины и центры компетенции при областных военных администрациях научат правильному внесению данных и этот процесс начнет проходить бесперебойно, реестры интегрируют с РПЗМ и будут приобщать органы местного самоуправления и центральные органы исполнительной власти к активному пользованию.

Напомним, о планах ввести в опытную эксплуатацию электронный Градостроительный кадастр государственного уровня сообщалось еще в начале 2024 года, а к концу текущего года планировалось окончательно завершившееся его создание. Он будет состоять из:

Реестр административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;

Реестра градостроительной документации;

Реестра всех построек и сооружений на территории Украины;

Реестр адресов.

Региональные градостроительные кадастры после запуска градостроительного кадастра государственного уровня не утратят своей актуальности, ведь предусмотрена возможность их полной интеграции. Также градостроительный кадастр будет интегрирован с другими регистрами, кадастрами и базами данных.