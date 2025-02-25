Україні знадобиться 524 млрд доларів на відновлення після війни, - Світовий банк

Дослідження оцінює збитки з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року.

При цьому порушення економічних потоків і виробництва, а також додаткові витрати, пов'язані з війною, в сукупності оцінюються як економічні втрати і становлять 588,8 млрд доларів. Рік тому оцінка була на рівні 499,3 млрд доларів.

Пряма шкода Україні від російського вторгнення наразі сягнула 176 млрд доларів, що більше, ніж 152 млрд доларів в оцінці від лютого 2024 року, водночас найпостраждалішими секторами є житло, транспорт, енергетика, торгівля і промисловість, а також освіта.

Згідно з поточною оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, що зачепило понад 2,5 млн домогосподарств.

В енергетичному секторі відбулося 70-відсоткове збільшення пошкоджених або зруйнованих активів з моменту попереднього звіту, включно з генерацією електроенергії, передачею, розподільчою інфраструктурою та централізованим теплопостачанням.

Потреби у відновленні

Найбільші потреби оцінюються в житловому секторі (майже 84 млрд доларів, або 16% від загальної суми). Далі йдуть транспорт (майже 78 млрд доларів, або 15%), енергетика та видобувна промисловість (майже 68 млрд доларів, або 13%), торгівля та промисловість (понад 64 млрд доларів, або 12%), сільське господарство (понад 55 млрд доларів, або 11%), соціальний захист та засоби для існування (39 млрд доларів, або 7%) та управління вибухонебезпечними предметами (майже 30 млрд доларів, або 6%).

У звіті йдеться про те, що вартість тільки розчищення завалів оцінюють майже в 13 млрд доларів.