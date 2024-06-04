В Україні зможуть звільняти за колабораціонізм: Рада підтримала закон

Верховна рада на засіданні у вівторок, 4 червня, підтримала у першому читанні законопроект №7731 щодо встановлення додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, законопроект підтримали 241 народний депутат. Варто зауважити, що законопроект вже було розглянуто та підтримано 25 квітня. А вже 30 квітня з підписом спікера парламенту його було направлено на підпис президенту Зеленському. Однак той ветував його.

Про що законопроект

Як повідомляв нардеп Тарас Тарасенко, законопроект №7731 надасть додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм.

"В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства, особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству або країні", - розповів він.

Також пропонувалось на підприємствах критичної інфраструктури дати роботодавцю можливість розірвати трудовий договір у випадку, якщо, законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Варто зауважити, що тоді мова не йшла про випадки, коли обвинувачений звільнявся від відбування покарання з випробувальним терміном.

Зобов'язання доповідати про родичів в окупації

У законопроекті пропонувалось ввести обов'язкове встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Мова про те, що працівників хочуть зобов'язати надавати інформацію про наявні в них зв'язки з фізичними особами, місце постійного проживання яких розташоване на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України.

Детально про те, які зміни до Кодексу законів про працю України міг би внести ветований президентом законопроект читайте у матеріалі РБК-Україна.

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