В Украине смогут увольнять за коллаборационизм: Рада поддержала закон

Верховная рада на заседании во вторник, 4 июня, поддержала в первом чтении законопроект №7731 по установлению дополнительного основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его данным, законопроект был поддержан 241 народным депутатом. Следует отметить, что законопроект уже был рассмотрен и поддержан 25 апреля. А уже 30 апреля с подписью спикера парламента он был направлен на подпись президенту Зеленскому. Однако тот ветировал его.

О чем законопроект

Как сообщал нардеп Тарас Тарасенко, законопроект №7731 предоставит дополнительные основания работодателю на предприятиях критической инфраструктуры увольнять рабочих за коллаборационизм.

"В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия, особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры. В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, что могут нанести ущерб предприятию или стране", - рассказал он.

Также предлагалось на предприятиях критической инфраструктуры дать работодателю возможность расторгнуть трудовой договор в случае, если законную силу набрал приговор суда, которым работник осужден за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины.

Следует заметить, что тогда речь не шла о случаях, когда обвиняемый освобождался от отбывания наказания с испытательным сроком.

Обязательство докладывать о родственниках в оккупации

В законопроекте предлагалось ввести обязательное установление правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Речь о том, что работников хотят обязать предоставлять информацию об имеющихся у них связях с физическими лицами, место постоянного проживания которых расположено на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины.

Подробно о том, какие изменения в Кодекс законов о труде Украины мог бы внести ветированный президентом законопроект, читайте в материале РБК-Украина.

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