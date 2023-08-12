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В Україні зміняться правила перетину кордону. НАЗК підготувало пропозиції

Фото: в Україні зміняться правила перетину кордону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

НАЗК підготувало план заходів з усунення причин, які призводять до корупції у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про корупційні ризики під час перетину кордону.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Суспільне Спротив".

"Упродовж години цей план буде направлений у вигляді проєкту розпорядження уряду на затвердження Кабміну. Це важливо. Бо на сьогодні в Україні сотні й тисячі кримінальних проваджень, і тому без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію, коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно", - підкреслив Новіков.

Він уточнив, що зміняться правила перетину кордону, а також норми видачі документів для перетину кордону.

Окрім того, проєкт розпорядження передбачає, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою і забезпечать прозорість як ТЦК, так і пунктів перетину кордонів.

"Усього у військкоматах близько 6 тисяч працівників. Наявні 33 підозри - це свідчення, що більшість співробітників військкоматів доброчесні. Щоб і керівники військкоматів були доброчесними, потрібно відновити декларування і функції НАЗК з перевірки декларацій", - пояснив Новіков.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом відновить декларування і всі, кого призначатимуть на посади в центрах комплектування, пройдуть спеціальні перевірки.

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Через деякий час президент розповів про невтішні перші результати перевірок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загалом було запроваджено 112 кримінальних проваджень й оголошено про 33 підозри. Також за результатами засідання РНБО було прийнято рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.

Про найрезонансніші інциденти з військкоматами - читайте в матеріалі РБК-Україна

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