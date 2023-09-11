В Україні змінять правила ввезення гумдопомоги: коли саме і що потрібно знати

Згідно з даними відомства, 5 вересня уряд ухвалив постанову, яка запроваджує нові правила ввезення гумдопомоги.

З грудня організації, які мають намір ввезти гуманітарну допомогу, за допомогою платформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги" зможуть:

зареєструватися;

авторизуватись на сайті;

сформувати та подати декларацію.

Декларацію автоматично надішлють митниці. Система надасть їй унікальний код, за яким вантаж пропускатимуть на кордоні.

Вже після ввезення допомоги організації необхідно зробити її опис в системі, а також внести дані про те, де і коли роздали вантаж. Таким чином, механізм покаже повний шлях гумдопомоги від відправника до отримувача.

Крім цього, планується скасувати гарантійні листи. Тобто гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що частина українців може безкоштовно одержати продуктові набори. Про те, як оформити допомогу, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.