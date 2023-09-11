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В Украине изменят правила ввоза гумпомощи: когда именно и что нужно знать

Фото: в Украине изменят правила ввоза гумпомощи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С 1 декабря 2023 года в Украине вступят в силу новые правила ввоза гуманитарной помощи. Процесс планируют цифровизовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Согласно данным ведомства, 5 сентября правительство приняло постановление, которое вводит новые правила ввоза гумпомощи. 

С декабря организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, при помощи платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи" смогут:

  • зарегистрироваться;
  • авторизоваться на сайте;
  • сформировать и подать декларацию. 

Декларацию автоматически направят таможне. Система присвоит ей уникальный код, по которому груз будут пропускать на границе. 

Уже после ввоза помощи организации будет необходимо сделать ее описание в системе, а также внести данные о том, где и когда раздали груз. Таким образом, механизм покажет полный путь гумпомощи от отправителя к получателю. 

Помимо этого, планируется отмена гарантийных писем. То есть гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки. 

Напомним, ранее стало известно, что часть украинцев может бесплатно получить продуктовые наборы. О том, как оформить помощь, можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Гуманитарная помощьВойна России против Украины