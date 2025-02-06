В Україні змінять правила роботи ТЦК щодо взаємодії з цивільними

Він також пояснив, що іноді трапляються негативні ситуації з боку ТЦК, але ці випадки не залишаються без уваги.

Всі порушення розслідуються, робляться відповідні висновки. Віталій Саранцев наголосив, що, хоча такі ситуації і мають місце, ворог намагається використовувати їх для масштабування та нагнітання напруження в суспільстві.

Окремо Віталій Саранцев торкнувся теми термінів, які стали частиною російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО), таких як "бусифікація" та "людолови". Він підкреслив, що ці слова не повинні входити у повсякденний лексикон українців, оскільки це є елементами ворожої пропаганди.

Він також зазначив, що навіть якщо зараз ці терміни сприймаються як "меми", вони все одно можуть вплинути на сприйняття інформації і посилити маніпуляції ворога.

Віталій Саранцев закликав бути уважними і не дозволяти ворожій пропаганді проникати в повсякденне спілкування.