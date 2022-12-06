В Україні зміниться порядок реєстрації транспортних засобів: що нового

В Україні з 14 грудня зміниться порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.
Відразу дві постанови уряду №1019 та №1299, які вносять зміни до процедури реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, набирають чинності 14 грудня.
Перша зміна стосується дослідження транспортного засобу Експертної служби МВС. Воно виділяється за процедурою реєстрації у сервісному центрі МВС. Тепер його потрібно проходити не під час реєстрації, а до звернення за цією послугою.
Це виділення дозволяє надалі проводити реєстраційні дії з транспортних засобів (ТС) онлайн за допомогою двох смартфонів або комп'ютерів - власника та покупця.
Алгоритм реєстрації ТЗ при купівлі-продажу авто тепер такий: спочатку необхідно звернутися до Експертної служби МВС та отримати висновок про МС. Потім власник і покупець або їх представник звертаються до сервісного центру МВС та здійснюють перереєстрацію, це можна зробити і онлайн.
Раніше ми писали, що сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права водія.
Також повідомлялося, що головний сервісний центр МВС України запустив сервіс "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу" .
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