В Україні змінилися правила оплати за мобільний зв'язок: як поповнити рахунок

В Україні з 1 серпня змінився порядок проведення операцій із готівкою через платіжні термінали. Це стосується також поповнення телефонних рахунків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-служби мобільних операторів.
Як повідомили у прес-службі Vodafone , новий порядок передбачає обов'язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку.
Ідентифікація буде здійснюватись за допомогою відправки на номер мобільного телефону одноразового пароля.
"З серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі", - зазначили у прес-службі.
Vodafone обіцяє всіляко сприяти фінансовим партнерам у використанні різних способів доставки одноразових паролів (повідомлення в месенджери, телефонні дзвінки, SMS тощо) у разі, якщо раніше використаний спосіб буде недоступним платнику.
Крім того, у "Києвстарі" надали інструкцію, як пройти додатковий етап ідентифікації у терміналах компанії
Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:
Ці інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів "Київстар", для інших терміналів процес може відрізнятися - необхідно діяти згідно з вказівками на екрані.
Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. Відтепер квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.
Під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:
Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.
Без пароля
Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як: