В Україні змінили закон про садочки: як тепер записати дитину та хто перший у черзі

В Україні набув чинності новий закон "Про дошкільну освіту", в якому йдеться про низку нововведень для дітей, їхніх батьків, педагогів і представників місцевої влади.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ.
Згідно зі статтею 13 нового закону, дітям в Україні під час запису до садочків гарантується справедлива черговість.
До комунальних закладів освіти - для здобуття дошкільної освіти - зараховуються, перш за все, діти, які проживають на території обслуговування відповідного закладу.
При цьому черговість визначена такою:
Після вищезгаданих дітей у черзі йдуть:
Важливо, що в межах кожної із зазначених вище категорій, діти зараховуються до закладу освіти у порядку надходження заяв про зарахування.
При цьому порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до державних і комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти - затверджується Міністерством освіти й науки України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подати заяву для зарахування дитини до садочка потрібно особисто - відвідавши обраний освітній заклад і поспілкувавшись із директором (або його заступником) щодо наявності вільних місць.
Якщо йдеться про прийом дітей з особливими освітніми потребами (в інклюзивні групи), окрім "стандартних" документів (заяви, медичної довідки встановленої форми й свідоцтва про народження) необхідно додатково надати також: висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.
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