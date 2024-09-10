В Україні змінили закон про садочки: як тепер записати дитину та хто перший у черзі

Як подати заяву на зарахування дитини до садочка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подати заяву для зарахування дитини до садочка потрібно особисто - відвідавши обраний освітній заклад і поспілкувавшись із директором (або його заступником) щодо наявності вільних місць.

Якщо йдеться про прийом дітей з особливими освітніми потребами (в інклюзивні групи), окрім "стандартних" документів (заяви, медичної довідки встановленої форми й свідоцтва про народження) необхідно додатково надати також: висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

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