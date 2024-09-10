В Украине изменили закон о садиках: как теперь записать ребенка и кто первый в очереди

Как подать заявление на зачисление ребенка в садик

Напомним, ранее мы рассказывали, что подать заявление для зачисления ребенка в садик нужно лично - посетив выбранное образовательное учреждение и пообщавшись с директором (или его заместителем) о наличии свободных мест.

Если речь идет о приеме детей с особыми образовательными потребностями (в инклюзивные группы), кроме стандартных документов (заявления, медицинской справки установленной формы и свидетельства о рождении) необходимо дополнительно предоставить также: заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра, направление местного органа управления образованием и индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.

Читайте также, какие анализы и справки нужно иметь, если ребенок идет в садик впервые.

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