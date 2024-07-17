В Україні змінили список територій, де ведуться бойові дії

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 25 червня 2024 № 170 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Дізнатись про те, чи належить населений пункти до таких територій можна у документі нижче.

Нагадаємо, цей перелік був затверджений ще у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Однак зміни до нього мають бути погоджені з Міністерством оборони на основі пропозицій обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Раніше ми розповідали, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато наших громадян стали внутрішньо переміщеними особами.

Про те, які в Україні є пільги та можливості відпочинку для дітей-ВПО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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