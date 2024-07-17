В Украине изменили список территорий, где ведутся боевые действия

Согласно приказу Минреинтеграции от 25 июня 2024 г. № 170 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Узнать, принадлежит ли населенный пункт к таким территориям можно в документе ниже.

Напомним, этот список был утвержден еще в декабре 2022 года и периодически обновляется. Однако изменения в него должны быть согласованы с Министерством обороны на основе предложений областных и городских военных администраций.

Ранее мы рассказывали, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши граждане стали внутренне перемещенными лицами.

О том, какие в Украине есть льготы и возможности отдыха для детей-ВПЛ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .