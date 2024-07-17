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В Украине изменили список территорий, где ведутся боевые действия

Иллюстративное фото: в Украине изменили список территорий, где велись боевые действия (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине был обновлен перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно приказу Минреинтеграции от 25 июня 2024 г. № 170 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Узнать, принадлежит ли населенный пункт к таким территориям можно в документе ниже.

Напомним, этот список был утвержден еще в декабре 2022 года и периодически обновляется. Однако изменения в него должны быть согласованы с Министерством обороны на основе предложений областных и городских военных администраций.

Ранее мы рассказывали, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши граждане стали внутренне перемещенными лицами.

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