UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні змінили список територій, де ведуться бойові дії

Ілюстративне фото: в Україні зміниил перелік населених пунктів де йдуть бойові дії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні оновили перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міреінтеграції.

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 12 квітня 2024 року № 108 до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією було весено зміни.

Дізнатись про те, чи належить населений пункти до таких територій можна у документі нижче.

Нагадаємо, вказаний перелік був затверджений ще у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Однак зміни до нього мають бути погоджені з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для переселенців діють пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
БіженціВійна в УкраїніМіністерство реінтеграції