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В Україні змінили склад "пакунку малюка" та підвищили його вартість

Україна, Четвер 04 січня 2024 16:01
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В Україні змінили склад "пакунку малюка" та підвищили його вартість Фото: Склад та вартість пакунку малюка змінилися з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вартість "пакунку малюка" з 1 січня 2024 року зросла 6 816 до 7689 гривень. Це пов’язано з тим, що розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років збільшився до 2 563 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Яка зазначили в міністерстві, кожні чотири роки склад "пакунку малюка" має переглядатися. Це відбувається з урахуванням експертної думки чиновників із залученням батьків немовлят, представників ЮНІСЕФ. За результатами обговорень та фокус-групових досліджень вміст "пакунку малюка" коригується, враховуються побажання батьків.

Тому Міністерство соціальної політики своїм наказом змінило вміст "пакунку малюка". У ньому збільшено кількість або додано товарів, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) та ін.

Що таке "пакунок малюка"

"Пакунок малюка" - це одноразова натуральна допомога від платників податків сім’ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми - підтримати родину новонародженого та допомогти їй забезпечити належний догляд за немовлям.

Бебі-бокси були запроваджені ще у 2018 році, коли був започаткований пілотний проект, що реалізовувся між урядом України та ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів). З того часу видано близько 700 тисяч "пакунків малюка". Можливий варіант й отримання грошової компенсації замість бебі-бокса, проте частина батьків обирає саме "пакунок малюка", щоб отримати до народження дитини набір з 80 речами та засобами.

Вартість "пакунку малюка" становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

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Міністерство соціальної політики
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