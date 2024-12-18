В Україні змінили правила військового обліку для жінок

На військовий облік повинні стати усі жінки, які хочуть пройти базові навчання поводження зі зброєю чи опанувати тактичну медицину.

"У територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки нагадують: усі військовозобов’язані жінки віком від 18 до 60 років повинні оновлювати свої дані. Але закон прямо зазначає: мобілізація жінок у примусовому порядку наразі не передбачається", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що від травня 2024 року, усі жінки віком від 18 до 60 років мали стати на облік. Зокрема ті, які мають медичну освіту.

Однак, ризику, що жінок будуть масово мобілізувати наразі немає, оскільки продовження служби має бути лише за їх бажанням. Якщо ж вони відмовляться від подальшої служби, їх просто знімуть з обліку.