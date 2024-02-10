В Україні змінили правила виїзду рейсових автобусів за кордон
В Україні змінять правила виїзду рейсових автобусів за кордон Тепер громадяни зможуть швидше добиратися до Польщі та інших країн Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
Починаючи з понеділка 12 лютого з 12:00 по Києву всі автобуси, які прямуватимуть з України до Польщі чи інших країн ЄС та Молдови, перетинатимуть кордон за попереднім записом у системі "єЧерги".
Йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь".
"Масштабування "єЧерги" - це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де ключовим лишається комфорт пасажира", - наголосив Кубраков.
За таким правилом є черга для рейсових пасажирських автобусів з серпня 2023 року діє вже на 8 пунктах пропуску. З понеділка, 12 лютого 2024 року, до цього переліку буде додано ще 21 пункт пропуску. У тому числі й нові пункти на польсько-українському кордоні.
Електронна черга для рейсових автобусів вже діє на пунктах пропуску:
- Ягодин,
- Шегині,
- Краківка,
- Устилуг,
- Рава-Руська.
Однак з 12 лютого вона також запрацює у пунктах пропуску в:
- Угринові,
- Грушеві,
- Смільнику.
Електронна черга на кордоні
Нагадаємо, з травня 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.
При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.
1 серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".
Пізніше в Україні збільшили перелік пунктів пропуску, де доступна послуга "єЧерга" для автобусів.
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