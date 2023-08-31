В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон "Про кредитні спілки". Документ набирає чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію з 1 січня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №5125.
Законом кредитним спілкам дозволяється надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.
Крім того, НБУ надають право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.
Нагадаємо, регулятором діяльності кредитних спілок в Україні є Національний банк. За даними НБУ, станом на 31 липня на небанківському ринку працювало 149 кредитних спілок.
Станом на 1 липня 2023 року десять спілок порушували норматив достатності капіталу. Це на три установи менше, ніж у І кварталі, але в п’ять разів більше, ніж торік.