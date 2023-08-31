В Україні змінили правила роботи кредитних спілок: основні новації закону

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон "Про кредитні спілки". Документ набирає чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №5125.

Нове законодавство Законом кредитним спілкам дозволяється надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.

Розширюється перелік осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Ними зможуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні. Йдеться про фермерські господарства, ОСББ, кооперативи, мікропідприємства.

Документом підвищується рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів.

Запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду, впроваджується система завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.

За законом кандидатів на посади керівників кредитної спілки має погоджувати Національний банк України. Крім того, НБУ надають право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.