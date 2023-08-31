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В Украине изменились правила работы кредитных союзов: основные новшества закона

Украина, Четверг 31 августа 2023 08:21
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В Украине изменились правила работы кредитных союзов: основные новшества закона Фото: кредитные союзы будут работать по новым правилам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон "О кредитных союзах". Документ вступает в силу на следующий день после опубликования и полностью вводится с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №5125.

Новое законодательство

  • Закон позволяет кредитным союзам предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.

  • Расширяется список лиц, которые могут стать членами кредитных союзов. Ими могут быть не только физические лица, но и юридические. Речь идет о фермерских хозяйствах, ОСМД, кооперативах, микропредприятиях.
  • Документ повышает уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей.
  • Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система преждевременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.
  • По закону кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовываться с Национальным банком Украины.

Кроме того, НБУ предоставляют право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не отвечают установленным нацрегулятором требованиям.

Напомним, регулятором деятельности кредитных союзов в Украине является Национальный банк . По данным НБУ, на 31 июля на небанковском рынке работало 149 кредитных союзов.

По состоянию на 1 июля 2023 года десять союзов нарушали норматив достаточности капитала. Это на три учреждения меньше, чем в I квартале, но в пять раз больше, чем в прошлом.

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