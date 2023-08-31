В Украине изменились правила работы кредитных союзов: основные новшества закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон "О кредитных союзах". Документ вступает в силу на следующий день после опубликования и полностью вводится с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №5125 .

Кроме того, НБУ предоставляют право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не отвечают установленным нацрегулятором требованиям.

Напомним, регулятором деятельности кредитных союзов в Украине является Национальный банк . По данным НБУ, на 31 июля на небанковском рынке работало 149 кредитных союзов.

По состоянию на 1 июля 2023 года десять союзов нарушали норматив достаточности капитала. Это на три учреждения меньше, чем в I квартале, но в пять раз больше, чем в прошлом.