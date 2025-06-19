Уряд змінив порядок виплати пенсій та грошової допомоги українцям

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Банки будуть повідомляти Пенсійний фонд про ідентифікацію громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2025 р. № 720.

Інформація надсилається за її наявності (але не частіше ніж один раз на день) згідно з протоколом обміну інформацією уповноваженого банку з Пенсійним фондом України.

Згідно з документом, якщо уповноваженим банком проводилася фізична ідентифікація особи, банк повідомляє про дату до Пенсійного фонду України шляхом надсилання інформації в електронній формі.

Фізична ідентифікація

Нагадаємо, норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вона була призначена.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів проходять фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертає уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки.

Ідентифікацію також можна пройти по відеозв'язку.

У травні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333 тисяч осіб. Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 439,2 тисяч. Решта 1 млн 893,8 тисяч пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

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