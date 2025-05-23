В Україні змінили порядок обліку терористичних організацій

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Передбачено, що підставами для включення/виключення особи до переліку терористів є інформація про включення організації (групи) до переліку терористичних організацій (груп), яку подає Служба безпеки України до Держфінмоніторингу.

Також внесено зміни до Порядку подання інформації Державній службі фінансового моніторингу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Виключено з переліку інформації, що вноситься до реєстру, розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу у результаті проведення належної перевірки клієнта.