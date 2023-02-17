В Україні змінили порядок допомоги родинам загиблих військових: як отримати виплати

В Україні змінили порядок отримання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
"Наказом Міноборони № 45 від 25 січня 2023 року затверджено зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що зміни стосуються оформлення документів для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168. Тобто йдеться про ОГД у розмірі 15 млн гривень.
Ця допомога розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", крім громадян РФ або Білорусі та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.
Право на ОГД можна реалізувати з дня загибелі (смерті) військовослужбовця, тобто дати, вказаної у свідоцтві про смерть. У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання ОГД, від її отримання, або якщо зазначені особи протягом трьох років не реалізували своє право, їхні частки розподіляються між іншими одержувачами.
Для отримання ОГД необхідно особисто або через законного представника подати заяву до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації заявника.
Відтепер призначена сума ОГД у Міноборони, військовій частині А0515, Державній спеціальній службі транспорту МОУ та підпорядкованих їм військових частинах виплачується поетапно: на першому етапі - 1/5 від призначеної суми ОГД; залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) - щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.
Документи для призначення та виплати ОГД, які оформлює військова частина:
Алгоритм опрацювання документів для призначення та виплати ОГД
1. Члени сім’ї звертаються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації та подають заяву і документи (завірені копії):
а) для дружини/чоловіка - свідоцтва про шлюб;
б) для дитини - свідоцтво про народження дитини;
в) для батьків - свідоцтво про народження загиблого (померлого);
г) для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) - документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця;
2. Районний (міський) ТЦК та СП завіряє копії всіх документів і не пізніше 7 робочих днів після їх надходження надсилає до обласного ТЦК та СП за підпорядкуванням.
3. Обласний ТЦК та СП перевіряє отримані документи, зокрема такі, що підтверджують родинні зв’язки загиблого (померлого) з заявниками. Після цього документи заявників з висновком і доповіддю надсилаються до Департаменту соціального забезпечення МОУ.
4. Департамент соціального забезпечення МОУ надсилає запит до Кадрового центру ЗСУ щодо того, чи є військовослужбовець у списку бойових безповоротних втрат.
Якщо військовослужбовця немає у цьому списку, Департамент соцзабезпечення не пізніше 5 робочих днів повідомляє про це обласний ТЦК та СП, який надіслав документи, для інформування про це військової частини та членів сім’ї загиблого. Через 30 днів після отримання листа з ТЦК та СП щодо інформування повторно надсилає відповідний запит. У разі повторного підтвердження відсутності загиблого військовослужбовця у списках бойових безповоротних втрат - подає документи на розгляд Комісії Міноборони.
Якщо військовослужбовець є у списку бойових безповоротних втрат, Департамент соціального забезпечення доводить до обласних ТЦК та СП результати попереднього опрацювання документів для їх перевірки щодо відповідності чинному законодавству та впродовж 3-х робочих днів опрацьовує отримані пропозиції.
У подальшому документи опрацьовують підрозділи апарату Міноборони України і Генштабу ЗСУ та подають на розгляд Комісії Міноборони.
5. Після ухвалення рішення щодо призначення ОГД Департамент соцзабезпечення не пізніше 3-х робочих днів доводить це рішення до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ ЗСУ для інформування обласних (Київського міського, районних, міських) ТЦК та СП, та готує проєкти розподілів відкритих асигнувань для виплати допомоги в порядку черговості відповідно до дати надходження документів з обласного ТЦК та СП.
Районні (міські) ТЦК та СП повідомляють заявників про рішення щодо виплати.
Не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань Обласний ТЦК та СП перераховує кошти на рахунок у банку державного сектору, зазначений отримувачем у заяві.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з 1 лютого цього року змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. В Міноборони відповіли на головні питання щодо нововведень
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