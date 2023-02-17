В Украине изменили порядок помощи семьям погибших военных: как получить выплаты

"Приказом Минобороны № 45 от 25 января 2023 утверждены изменения в порядок выплаты единовременного денежного пособия (ОГД) в случае гибели (смерти) военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что изменения касаются оформления документов для назначения и выплаты единовременного пособия, предусмотренного пунктом 2 постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168. То есть речь идет об ОГД в размере 15 млн гривен.

Эта помощь распределяется равными долями на всех получателей, предусмотренных в статье 16-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", кроме граждан РФ или Беларуси и лиц, постоянно проживающих на территориях этих стран, лиц, осужденных за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Право на ОГД можно реализовать со дня гибели (смерти) военнослужащего, то есть даты, указанной в свидетельстве о смерти. В случае отказа одного или нескольких лиц, имеющих право на получение ОГО, от его получения или если указанные лица в течение трех лет не реализовали свое право, их доли распределяются между другими получателями.

Для получения ОГО необходимо лично или через законного представителя подать заявление в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации заявителя.

Теперь назначенная сумма ОГД в Минобороны, воинской части А0515, Государственной специальной службе транспорта МОУ и подчиненных им воинских частях выплачивается поэтапно: на первом этапе - 1/5 от назначенной суммы ОГД; остаток невыплаченной суммы ОГД (4/5 от назначенной суммы) - ежемесячно, долями в течение 40 последующих месяцев.

Документы для назначения и выплаты ОГД, оформляемые воинской частью:

выписка из этого приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;

выписка из послужного списка личного дела о составе семьи погибшего;

денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели (смерти) военнослужащего дополнительного вознаграждения.

Алгоритм обработки документов для назначения и выплаты ОГД

1. Члены семьи обращаются в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации и подают заявление и документы (заверенные копии):

документ, удостоверяющий личность;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документ, подтверждающий родственные связи с погибшим (умершим) военнослужащим:

а) для жены/супруга - свидетельства о браке;

б) для ребенка - свидетельство о рождении ребенка;

в) для родителей - свидетельство о рождении погибшего (умершего);

г) для лиц, находившихся на содержании погибшего (умершего) - документ, подтверждающий пребывание на содержании погибшего (умершего) военнослужащего;

согласие на обработку персональных данных;

справка о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины/ полное извлечение из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости";

свидетельство об изменении имени - в случае смены фамилии, имени, отчества;

решение местной государственной администрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, попечительства - для законных представителей несовершеннолетних детей погибшего (умершего);

при наличии: отказ, заявление, другая сделка, заверенная в соответствии с Законом Украины "О нотариате"; решение суда, которое вступило в законную силу и касается назначения ОГД; другие документы по назначению и выплате ОГД

2. Районный (городской) ТЦК и СП заверяет копии всех документов и не позднее 7 рабочих дней после их поступления направляет в областной ТЦК и СП по подчинению.

3. Областной ТЦК и СП проверяет полученные документы, в том числе подтверждающие родственные связи погибшего (умершего) с заявителями. После этого документы заявителей с выводом и докладом направляются в Департамент социального обеспечения МОУ.

4. Департамент социального обеспечения МОУ направляет запрос в Кадровый центр ВСУ относительно того, есть ли военнослужащий в списке боевых безвозвратных потерь.

Если военнослужащего нет в этом списке, Департамент соцобеспечения не позднее 5 рабочих дней уведомляет об этом областной ТЦК и СП, который направил документы, для информирования об этом воинской части и членов семьи погибшего. Через 30 дней после получения письма из ТЦК и СП по информированию повторно посылает соответствующий запрос. В случае повторного подтверждения отсутствия погибшего военнослужащего в списках боевых безвозвратных потерь подает документы на рассмотрение Комиссии Минобороны.

Если военнослужащий находится в списке боевых безвозвратных потерь, Департамент социального обеспечения доводит до областных ТЦК и СП результаты предварительной обработки документов для их проверки соответствия действующему законодательству и в течение 3-х рабочих дней прорабатывает полученные предложения.

В дальнейшем документы прорабатывают подразделения аппарата Минобороны Украины и Генштаба ВСУ и представляют на рассмотрение Комиссии Минобороны.

5. После принятия решения о назначении ОГД Департамент соцобеспечения не позднее 3-х рабочих дней доводит это решение до финансово-экономического управления Командование Сухопутных войск ВСУ для информирования областных (Киевского городского, районных, городских) ТЦК и СП, и готовит проекты распределений открытых ассигнований для выплаты пособия в порядке очередности согласно дате поступления документов из областного ТЦК и СП.

Районные (городские) ТЦК и СП уведомляют заявителей о решении по выплате.

Не позднее 5 рабочих дней со дня открытия ассигнований Областной ТЦК и СП перечисляет средства на счет в банке государственного сектора, указанный получателем в заявлении.