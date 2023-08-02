В Україні змінили періоди виплат для ВПО

Кабінет міністрів змінив з 1 серпня періоди виплат грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мініреінтеграції.
"Таким чином, у серпні й у подальшому буде два виплатних періоди допомоги ВПО - до 15 і 28 числа", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про щомісячну допомогу з держбюджету на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО будуть призначатися лише на шість місяців.
Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:
З 1 вересня допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати
А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які:
Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення.