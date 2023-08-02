В Україні змінили періоди виплат для ВПО

"Таким чином, у серпні й у подальшому буде два виплатних періоди допомоги ВПО - до 15 і 28 числа", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про щомісячну допомогу з держбюджету на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Зміни у виплатах ВПО

Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО будуть призначатися лише на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю,

особи, які доглядають за особою з інвалідністю,

особи пенсійного віку,

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років

неповнолітнім та малолітним дітям, які прибули без супроводу законного представника,

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Кому скасують виплати

З 1 вересня допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати

А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення.