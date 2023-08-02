В Украине изменили периоды выплат переселенцам

Кабинет министров сменил с 1 августа периоды выплат денежной помощи внутренне перемещенным лицам на проживание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Таким образом, в августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи ВПЛ - до 15 и 28 числа", - говорится в сообщении.
Речь идет о ежемесячной помощи из госбюджета на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.
Согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ будут назначаться только на шесть месяцев.
Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
С 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы
А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:
Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение.