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В Україні змінили назви двох міністерств

Україна, Понеділок 09 вересня 2024 13:48
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В Україні змінили назви двох міністерств Фото: два міністерства в Україні будуть перейменовані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив назви двох міністерств. Це стосується Міністерства культури та Міністерства розвитку громад та територій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 6 вересня 2024 року № 1028.

Зокрема, уряд перейменував:

  • Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;
  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня проголосувала за призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури й стратегічних комунікацій. До цього він обіймав посаду заступника голови Офісу президента.

Крім того, Рада призначила Олексія Кулебу міністром розвитку громад і територій України, який до цього був заступником голови Офісу президента.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Потім Рада проголосувала за призначення нових міністрів.

Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".

Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня проголосувала за призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури й стратегічних комунікацій. До цього він обіймав посаду заступника голови Офісу президента.

Крім того, Рада призначила Олексія Кулебу міністром розвитку громад і територій України, який до цього був заступником голови Офісу президента.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Потім Рада проголосувала за призначення нових міністрів.

Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".

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