В Україні змінили дату Дня ракетних військ і артилерії: у чому причина
День ракетних військ і артилерії в Україні перенесли на 4 грудня. Дату змінили через те, що вона мала радянське коріння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №748.
Президент Володимир Зеленський ухвалив указ про перенесення Дня ракетних військ і артилерії на 4 грудня. Раніше свято відзначали 3 листопада.
Як пояснили у Генштабі ЗСУ, дата була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння - вона була присвячена початку операції зі звільнення Києва у 1943 році.
"Започаткування святкування 4 грудня, у День Святої Варвари, сьогодні відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і незалежність у боротьбі проти російських окупантів", - кажуть у Генштабі.
Зазначається, що свята Варвара вважається покровителькою артилеристів не лише в Україні, а й у збройних силах Іспанії, Франції, Польщі та США.
Нагадаємо, щороку 1 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць України. Раніше свято відзначали 14 жовтня, оскільки дата була пов'язана з Днем українського козацтва і Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
У 2023 році дату Дня захисників та захисниць перенесли на 1 жовтня через перехід Православної церкви України та УГКЦ на новий календар.
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