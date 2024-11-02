В Україні змінили дату Дня ракетних військ і артилерії: у чому причина

День ракетних військ і артилерії в Україні перенесли на 4 грудня. Дату змінили через те, що вона мала радянське коріння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №748.

Президент Володимир Зеленський ухвалив указ про перенесення Дня ракетних військ і артилерії на 4 грудня. Раніше свято відзначали 3 листопада.

Як пояснили у Генштабі ЗСУ, дата була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння - вона була присвячена початку операції зі звільнення Києва у 1943 році.

"Започаткування святкування 4 грудня, у День Святої Варвари, сьогодні відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і незалежність у боротьбі проти російських окупантів", - кажуть у Генштабі.

Зазначається, що свята Варвара вважається покровителькою артилеристів не лише в Україні, а й у збройних силах Іспанії, Франції, Польщі та США.