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В Україні змінили дату Дня ракетних військ і артилерії: у чому причина

Київ, Субота 02 листопада 2024 15:41
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В Україні змінили дату Дня ракетних військ і артилерії: у чому причина Фото: в Україні змінили дату Дня ракетних військ і артилерії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

День ракетних військ і артилерії в Україні перенесли на 4 грудня. Дату змінили через те, що вона мала радянське коріння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №748.

Президент Володимир Зеленський ухвалив указ про перенесення Дня ракетних військ і артилерії на 4 грудня. Раніше свято відзначали 3 листопада.

Як пояснили у Генштабі ЗСУ, дата була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння - вона була присвячена початку операції зі звільнення Києва у 1943 році.

"Започаткування святкування 4 грудня, у День Святої Варвари, сьогодні відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і незалежність у боротьбі проти російських окупантів", - кажуть у Генштабі.

Зазначається, що свята Варвара вважається покровителькою артилеристів не лише в Україні, а й у збройних силах Іспанії, Франції, Польщі та США.

Нагадаємо, щороку 1 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць України. Раніше свято відзначали 14 жовтня, оскільки дата була пов'язана з Днем українського козацтва і Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

У 2023 році дату Дня захисників та захисниць перенесли на 1 жовтня через перехід Православної церкви України та УГКЦ на новий календар.

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