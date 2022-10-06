В Україні змінилася система житлових субсидій: куди звертатися за призначенням

Як зазначили в прес-службі, громадянам, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення чи органів ПФУ. Вони і надалі отримуватимуть призначену їм житлову субсидію обраним способом: на банківський рахунок або через поштове відділення.

"Крім того, у жовтні для них буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон, без необхідності звернень", - додали в міністерстві.

Процедура призначення

Громадяни можуть звернутися за призначенням житлової субсидії будь-коли, в тому числі протягом опалювального сезону. У разі звернення протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона призначається з початку такого сезону.

Для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву та декларацію за встановленими формами одним із наступних способів:

- поштою до органу соціального захисту населення за місцем проживання - до 30 листопада 2022 року;

- особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

в електронній формі через Портал "Дія";

- поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України - з 1 грудня 2022 року.

До Пенсійного фонду України з питання призначення житлової субсидії можна звертатися з 1 грудня 2022 року в будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця проживання. Наприклад, громадяни, які проживають в Донецькій чи Київській області, зможуть звернутися за її призначенням у Сумах чи Львові.