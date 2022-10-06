В Україні змінилася система житлових субсидій: куди звертатися за призначенням

В Україні з 1 жовтня стартував перший етап передачі функцій призначення та виплат житлових субсидій від органів соціального захисту до Пенсійного фонду України. ПФУ вже перерахував субсидії на суму 635 млн гривень за вересень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінсоцполітики.
Як зазначили в прес-службі, громадянам, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення чи органів ПФУ. Вони і надалі отримуватимуть призначену їм житлову субсидію обраним способом: на банківський рахунок або через поштове відділення.
"Крім того, у жовтні для них буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон, без необхідності звернень", - додали в міністерстві.
Громадяни можуть звернутися за призначенням житлової субсидії будь-коли, в тому числі протягом опалювального сезону. У разі звернення протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона призначається з початку такого сезону.
Для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву та декларацію за встановленими формами одним із наступних способів:
До Пенсійного фонду України з питання призначення житлової субсидії можна звертатися з 1 грудня 2022 року в будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця проживання. Наприклад, громадяни, які проживають в Донецькій чи Київській області, зможуть звернутися за її призначенням у Сумах чи Львові.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення та виплати житлових субсидій. Пенсійний фонд буде виплачувати субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня - призначати субсидії.
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