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В Украине зимы могут стать теплее: синоптик дал прогноз

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Украина, Суббота 21 января 2023 10:44
В Украине зимы могут стать теплее: синоптик дал прогноз Фото: синоптики прогнозируют, что зимы в Украине будут теплее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Температурные рекорды нынешней зимой свидетельствуют об изменениях климата. На фоне этого зимы в Украине могут стать теплее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича в Facebook.

Синоптик напомнил, что в январе этого года было две волны потепления - в начале места и 18-20 января. На большинстве метеостанций, кроме юго-восточной части, были установлены новые температурные рекорды.

Тропический воздух из Африки, отсутствие снега и малооблачное небо привели к столь масштабной температурной аномалии.

"Обновился также национальный рекорд Украины для января - в Джанкое (Крым) на Крещение воздух прогрелся до +21,1 градуса! Кроме этого, январь 2023 может претендовать на статус самого бесснежного в истории. Сейчас снежный покров сохраняется только в высокогорной части Карпат" , - отметил синоптик.

По его словам, такие температурные рекорды свидетельствуют об изменениях климата, а потому в последующие годы зимы в Украине могут стать теплее.

"Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут являться результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и длительными", - добавил Кибальчич.

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В Украине зимы могут стать теплее: синоптик дал прогноз

Фото: температурные рекорды в январе 2023 года (facebook.com/mammatocumulus)

Напомним, в Киеве в этом году на Крещение зафиксировали новый температурный рекорд. В столице температура воздуха поднялась до 10 градусов.

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