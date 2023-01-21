В Украине зимы могут стать теплее: синоптик дал прогноз

Температурные рекорды нынешней зимой свидетельствуют об изменениях климата. На фоне этого зимы в Украине могут стать теплее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича в Facebook.

Синоптик напомнил, что в январе этого года было две волны потепления - в начале места и 18-20 января. На большинстве метеостанций, кроме юго-восточной части, были установлены новые температурные рекорды.

Тропический воздух из Африки, отсутствие снега и малооблачное небо привели к столь масштабной температурной аномалии.

"Обновился также национальный рекорд Украины для января - в Джанкое (Крым) на Крещение воздух прогрелся до +21,1 градуса! Кроме этого, январь 2023 может претендовать на статус самого бесснежного в истории. Сейчас снежный покров сохраняется только в высокогорной части Карпат" , - отметил синоптик.

По его словам, такие температурные рекорды свидетельствуют об изменениях климата, а потому в последующие годы зимы в Украине могут стать теплее.

"Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут являться результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и длительными", - добавил Кибальчич.

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Фото: температурные рекорды в январе 2023 года (facebook.com/mammatocumulus)