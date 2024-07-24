В Україні жінок безкоштовно навчатимуть на водіїв міських автобусів

В Україні запускають пілотний проєкт із навчання жінок-водійок автобусів. Таку домовленість погодили Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництво ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Міністерства інфраструктури України.
Це безкоштовна програма для розвитку навичок жінок, яка відповідає на дефіцит кадрів через вторгнення Росії в Україну. Метою проєкту є перепідготовка жінок-водіїв міського транспорту, а зокрема, автобусів.
Дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, або шість тисяч співробітників.
"Це перша ініціатива міністерства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і на подолання стереотипів та упереджень щодо професій", - заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.
У рамках проєкту передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної карти водія (код 95). Це документ, що підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.
Раніше повідомлялося, що в Україні через повномасштабне вторгнення РФ почався дефіцит кадрів. Серед антилідерів із втрати персоналу - готелі, ресторани та кафе. Докладніше у матеріалі РБК-Україна.
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