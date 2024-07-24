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В Украине женщин будут бесплатно обучать на водителей городских автобусов

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине запускают пилотный проект по обучению женщин-водителей автобусов. Такую договоренность согласовали Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительство ООН.

Это бесплатная программа для развития навыков женщин, которая отвечает на дефицит кадров из-за вторжения России в Украину. Целью проекта является переподготовка женщин-водителей городского транспорта, а в частности, автобусов.

Дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, или шесть тысяч сотрудников. 

"Это первая инициатива министерства, направленная ​​как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений по профессиям", - заявил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач.

В рамках проекта предусмотрено обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ начался дефицит кадров. Среди антилидеров по потере персонала - гостиницы, рестораны и кафе. Подробнее в материале РБК-Украина.

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