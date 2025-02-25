Ще +100 позицій. В Україні розширили список ліків, які подешевшають із березня

Українські фармацевтичні компанії знизять ціни на ще понад 100 медичних препаратів. Ліки будуть дешевшати з березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Фармкомпанії надали Міністерству охорони здоров’я пропозиції щодо ліків власного виробництва, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.

Список включає знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

Понад 70 позицій входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 - рецептурні препарати.

Відпускні ціни виробники знижуватимуть з березня 2025 року.

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Зниження та стабілізація цін на ліки

12 лютого РНБО затвердила покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

врегулював націнки на лікарські засоби;

заборонив практику маркетингових платежів;

відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (у частині контролю за цінами в аптечних мережах).

Крім цього, ВРУ прийняла у другому читанні зміни до Закону України "Про лікарські засоби". Нині він переданий на підпис президенту України.