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Еще +100 позиций. В Украине расширили список лекарств, которые подешевеют с марта

Украина, Вторник 25 февраля 2025 23:01
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Еще +100 позиций. В Украине расширили список лекарств, которые подешевеют с марта Фото: в Украине подешевеют еще более ста лекарств (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Украинские фармацевтические компании снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов. Лекарства будут дешеветь с марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Фармкомпании предоставили Министерству здравоохранения предложения по лекарствам собственного производства, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.

Список включает обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

Более 70 позиций входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 - рецептурные препараты.

Отпускные цены производители будут снижать с марта 2025 года.

С полным перечнем можно ознакопиться по ссылке.

Снижение и стабилизация цен на лекарства

12 февраля СНБО утвердил пошаговый план мер для снижения и стабилизации цен на лекарства. Правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

  • урегулировало наценки на лекарственные средства;
  • запретило практику маркетинговых платежей;
  • возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (в части контроля за ценами в аптечных сетях).

Кроме этого, ВРУ приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах". Сейчас он передан на подпись президенту Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта в Украине на 30% снизят цены на 100 популярных лекарств. О том, какие препараты попали под снижение в первой сотне - читайте в материале РБК-Украина.

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