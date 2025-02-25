Еще +100 позиций. В Украине расширили список лекарств, которые подешевеют с марта

Украинские фармацевтические компании снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов. Лекарства будут дешеветь с марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Фармкомпании предоставили Министерству здравоохранения предложения по лекарствам собственного производства, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.

Список включает обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

Более 70 позиций входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 - рецептурные препараты.

Отпускные цены производители будут снижать с марта 2025 года.

С полным перечнем можно ознакопиться по ссылке.

Снижение и стабилизация цен на лекарства

12 февраля СНБО утвердил пошаговый план мер для снижения и стабилизации цен на лекарства. Правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

урегулировало наценки на лекарственные средства;

запретило практику маркетинговых платежей;

возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (в части контроля за ценами в аптечных сетях).

Кроме этого, ВРУ приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах". Сейчас он передан на подпись президенту Украины.