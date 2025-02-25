Еще +100 позиций. В Украине расширили список лекарств, которые подешевеют с марта
Украинские фармацевтические компании снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов. Лекарства будут дешеветь с марта 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Фармкомпании предоставили Министерству здравоохранения предложения по лекарствам собственного производства, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.
Список включает обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.
Более 70 позиций входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 - рецептурные препараты.
Отпускные цены производители будут снижать с марта 2025 года.
С полным перечнем можно ознакопиться по ссылке.
Снижение и стабилизация цен на лекарства
12 февраля СНБО утвердил пошаговый план мер для снижения и стабилизации цен на лекарства. Правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:
- урегулировало наценки на лекарственные средства;
- запретило практику маркетинговых платежей;
- возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (в части контроля за ценами в аптечных сетях).
Кроме этого, ВРУ приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах". Сейчас он передан на подпись президенту Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта в Украине на 30% снизят цены на 100 популярных лекарств. О том, какие препараты попали под снижение в первой сотне - читайте в материале РБК-Украина.