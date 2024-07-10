В Україні збільшили кількість радарів TruCAM на дорогах: список локацій контролю швидкості
В Україні змінили перелік ділянок доріг, на яких вимірюють швидкість руху. Поліцейські отримали додаткові прилади TruCAM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.
"Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації, адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.
З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:
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додано 17 нових ділянок,
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внесено зміни до 3 ділянок,
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видалено з переліку 1 ділянку,
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призупинено роботу на 54 ділянках.
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, за порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:
перевищення більше як на 20 км/год – 340 грн;
перевищення більше як на 50 км/год – 1700 грн.