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В Україні збільшили кількість радарів TruCAM на дорогах: список локацій контролю швидкості

Україна, Середа 10 липня 2024 12:05
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В Україні збільшили кількість радарів TruCAM на дорогах: список локацій контролю швидкості Фото: поліція збільшила кількість приладів для виміру швидкості (patrolpolice.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

В Україні змінили перелік ділянок доріг, на яких вимірюють швидкість руху. Поліцейські отримали додаткові прилади TruCAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.

"Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації, адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

  • додано 17 нових ділянок,

  • внесено зміни до 3 ділянок,

  • видалено з переліку 1 ділянку,

  • призупинено роботу на 54 ділянках.

В Україні збільшили кількість радарів TruCAM на дорогах: список локацій контролю швидкості

В Україні збільшили кількість радарів TruCAM на дорогах: список локацій контролю швидкості

В Україні збільшили кількість радарів TruCAM на дорогах: список локацій контролю швидкості

В Україні збільшили кількість радарів TruCAM на дорогах: список локацій контролю швидкості

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, за порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

перевищення більше як на 20 км/год – 340 грн;

перевищення більше як на 50 км/год – 1700 грн.

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