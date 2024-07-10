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В Украине увеличили число радаров TruCAM на дорогах: список локаций контроля скорости

Украина, Среда 10 июля 2024 12:05
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В Украине увеличили число радаров TruCAM на дорогах: список локаций контроля скорости Фото: полиция увеличила количество приборов для измерения скорости (patrolpolice.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Украине изменили список участков дорог, на которых измеряют скорость движения. Полицейские получили дополнительные приборы TruCAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

"В общей сложности на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации, поскольку якобы большая эффективность в контроле скорости движения достигается только в сочетании методов измерения.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 333 участка внесены следующие изменения:

  • добавлено 17 новых участков,

  • внесены изменения в 3 участка,

  • удален из перечня 1 участок,

  • приостановлена работа на 54 участках.

В Украине увеличили число радаров TruCAM на дорогах: список локаций контроля скорости

В Украине увеличили число радаров TruCAM на дорогах: список локаций контроля скорости

В Украине увеличили число радаров TruCAM на дорогах: список локаций контроля скорости

В Украине увеличили число радаров TruCAM на дорогах: список локаций контроля скорости

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском - используются на отдельных участках автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе.

Напомним, за нарушение скоростного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа :

превышение более чем на 20 км/ч – 340 грн.;

превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

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