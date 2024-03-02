UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні збільшили кількість місць з камерами на дорогах: список локацій

Фото: в Україні збільшили кількість місць з камерами на дорогах (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні збільшилась кількість пристроїв TruCAM і зон, де патрульні контролюватимуть швидкість автомобілей. Камери почнуть працювати на 31 новій ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію.

"Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання", - сказано у повідомленні.

У поліції пояснили, що місця встановлення камер визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП. Однак у регіонах, де наразі тривають активні бойові дії - Донецькій та Луганській областях, камери тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській вони використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 314 ділянок внесені такі зміни:

  • додано 31 нову ділянку,
  • внесено зміни до 11 ділянок,
  • видалено з переліку 12 ділянок,
  • призупинено роботу на 54 ділянках.
Фото: в Україні збільшили кількість місць з камерами на дорогах(patrolpolice.gov.ua) 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 січня на українських дорогах додатково запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху.

Про те, як працює система автоматичної фіксації порушень ПДР, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДДПатрульна службаПоліцейськіКамери