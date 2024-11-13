В Україні продовжили базову підготовку військових: що кажуть у ТЦК

Так, в Україні збільшили тривалість базової підготовки військових з 30 днів до 1,5 місяця. Програма передбачає розширене навчання з вогневої підготовки, домедичної допомоги та інших дисциплін.

За словами Істоміна, це буде більш якісна підготовка. Зокрема, не тільки для новобранців, але і для тих, хто служить за контрактом.

"Кожен громадянин України, чоловічої статі принаймні, в умовах повномасштабної російської війни проти України, в умовах, коли Росія веде війну на знищення, а ми, у свою чергу, ведемо війну за виживання, має бути готовий стати на захист батьківщини", - заявив Істомін.

Нову програму підготовки збільшили на 78 годин. Раніше занять з вогневої підготовки було 8, проте тепер їх буде 13. Одним з нових елементів курсу є стрільба в дуелі. Цей елемент запровадили задля того, щоб здолати страх стріляти у ворога. А також для того, щоб прицільно і зблизька бачити ціль.

Окрім того, додаткові практики охоплюють тактичну підготовку, військову топографію та технології війни. А ще використання колективної зброї, навички протидії безпілотникам та РЕБ.