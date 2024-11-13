В Украине продлили базовую подготовку военных: что говорят в ТЦК

Так, в Украине увеличили продолжительность базовой подготовки военных с 30 дней до полутора месяцев. Программа предусматривает расширенное обучение по огневой подготовке, домедицинской помощи и другим дисциплинам.

По словам Истомина, это будет более качественная подготовка. В частности, не только для новобранцев, но и для тех, кто служит по контракту.

"Каждый гражданин Украины, мужского пола по крайней мере, в условиях полномасштабной российской войны против Украины, в условиях, когда Россия ведет войну на уничтожение, а мы, в свою очередь, ведем войну за выживание, должен быть готов встать на защиту родины", - заявил Истомин.

Новую программу подготовки увеличили на 78 часов. Раньше занятий по огневой подготовке было 8, а теперь их будет 13. Одним из новых элементов курса является стрельба в дуэли. Этот элемент был введен для того, чтобы преодолеть страх стрелять во врага. А также для того, чтобы прицельно и вблизи видеть цель.

Кроме того, дополнительные практики включают в себя тактическую подготовку, военную топографию и технологии войны. А еще использование коллективного оружия, навыки противодействия беспилотникам и РЭБ.