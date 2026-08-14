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В Україні зберігається тепла та суха погода: прогноз синоптиків на сьогодні

07:00 14.08.2026 Пт
1 хв
Де буде найтепліше?
aimg Тетяна Степанова
В Україні зберігається тепла та суха погода: прогноз синоптиків на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 14 серпня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 14 серпня, очікується тепла погода - прогріє до +32°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, 14 серпня в Україні погоду без опадів зумовлюватиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. Тиск продовжуватиме зростати; вологість повітря і температура зазнаватимуть коливань від ночі до дня.

За рахунок північних потоків прохолодного повітря в передній частині антициклону та невеликої хмарності повітря вночі відчутно охолоджуватиметься, а вдень встигатиме прогрітися до комфортних значень температури. Найтепліше буде в південній частині країни та на Закарпатті.

Загалом в Україні сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 32°; на півдні країни 24-29°.

В Україні зберігається тепла та суха погода: прогноз синоптиків на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 14 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні до кінця тижня утримається комфортна температура, а вже 16-17 серпня повернеться спека.

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