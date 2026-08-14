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В Украине сохраняется теплая и сухая погода: прогноз синоптиков на сегодня

07:00 14.08.2026 Пт
1 мин
Где будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
В Украине сохраняется теплая и сухая погода: прогноз синоптиков на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 14 августа (Getty Images)
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В Украине сегодня, 14 августа, ожидается теплая погода - прогреет до +32°. Дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, 14 августа в Украине погоду без осадков будет обуславливать антициклон, переместившийся из Западной Европы. Давление будет продолжать расти; влажность воздуха и температура будут испытывать колебания от ночи до дня.

За счет северных потоков прохладного воздуха в передней части антициклона и небольшой облачности воздух ночью будет ощутимо охлаждаться, а днем будет успевать прогреться до комфортных значений температуры. Теплее всего будет в южной части страны и на Закарпатье.

В целом, в Украине сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

Температура днем 21-26 °, в Закарпатье до 32 °; на юге страны 24-29 °.

В Украине сохраняется теплая и сухая погода: прогноз синоптиков на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 14 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер северный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 23-25 °.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине до конца недели удержится комфортная температура, а уже 16-17 августа вернется жара.

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