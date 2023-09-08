В Україні збанкрутував ще один дрібний банк

Як зазначили в прес-службі, частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже рішення НБУ не впливає на стабільність банківського сектору України.

Обґрунтування рішення

Рішення НБУ ухвалене у зв’язку зростання ризиків щодо виконання банком зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами. Банк було віднесене до категорії проблемних 4 серпня 2023 року, оскільки банк не виконав рішення НБУ про обмеження окремих видів операцій.

"З дня віднесення Укрбудінвестбанку до категорії проблемних фінансовий стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 січня 2023 року ключовим власником банку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем'яненко.

Виплати вкладникам

Кожен вкладник Укрбудінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. Загалом можлива сума виплат становить 606 млн грн. Під час війни громадянам виплачується вся сума вкладу.

Банкрутство банків

Таким чином, в Україні залишилося 63 платоспроможних банки. З початку 2023 року збанкрутувало чотири банки: "Айбокс Банк", "Форвард", "Конкорд" та Укрбудінвестбанк.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що Національний банк України наразі бачить проблеми кількох дрібних банків, які не впливають на систему.