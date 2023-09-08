В Украине обанкротился еще один мелкий банк

Как отметили в пресс-службе, доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023 года, следовательно, решение НБУ не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Обоснование решения

Решение НБУ принято в связи с ростом рисков по выполнению банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Банк был отнесен к категории проблемных 4 августа 2023 года, поскольку банк не выполнил решение НБУ об ограничении отдельных видов операций.

"Со дня отнесения Укрбудинвестбанка к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2023 года ключевым владельцем банка с долей 74,93% акций является гражданка Украины Светлана Демьяненко.

Выплаты вкладчикам

Каждый вкладчик Укрбудинвестбанка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты. В целом возможная сумма выплат составляет 606 млн грн. Во время войны гражданам выплачивается вся сумма вклада.

Банкротство банков

Таким образом, в Украине осталось 63 платежеспособных банка. С начала 2023 года обанкротились четыре банка: "Айбокс Банк", "Форвард", "Конкорд" и Укрбудинвестбанк.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что Национальный банк Украины пока видит проблемы нескольких мелких банков, не влияющих на систему.