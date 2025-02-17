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В Україні завтра будуть застосовувати графіки відключення світла, але є нюанс

Понеділок 17 лютого 2025 18:03
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В Україні завтра будуть застосовувати графіки відключення світла, але є нюанс Ілюстративне фото: в Україні 18 лютого застосовувати графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 18 лютого, будуть застосовуватись графіки відключення світла. Однак вони будуть стосуватись промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними "Укренерго", завтра будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

  • 06:00 - 09:00;
  • 16:00 - 19:00.

Наразі відключення побутових споживачів не прогнозується.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Удари по енергосистемі України

Минулого року Російська Федерація систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

У грудні 2024 року та січні 2025 року графіки майже не запроваджувались. Однак на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Тоді в "Укренерго" спростували такі заяви.

Попри це у п'ятницю, 7 лютого, в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Також світло вимикали і сьогодні, 17 лютого.

Детально про те, яка ситуація буде з електроенергією у випадку значних морозів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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