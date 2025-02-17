В Україні завтра будуть застосовувати графіки відключення світла, але є нюанс
В Україні у вівторок, 18 лютого, будуть застосовуватись графіки відключення світла. Однак вони будуть стосуватись промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними "Укренерго", завтра будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Час застосування обмежень:
- 06:00 - 09:00;
- 16:00 - 19:00.
Наразі відключення побутових споживачів не прогнозується.
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Удари по енергосистемі України
Минулого року Російська Федерація систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.
У грудні 2024 року та січні 2025 року графіки майже не запроваджувались. Однак на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Тоді в "Укренерго" спростували такі заяви.
Попри це у п'ятницю, 7 лютого, в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Також світло вимикали і сьогодні, 17 лютого.
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