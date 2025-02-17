В Україні завтра будуть застосовувати графіки відключення світла, але є нюанс

В Україні у вівторок, 18 лютого, будуть застосовуватись графіки відключення світла. Однак вони будуть стосуватись промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними "Укренерго", завтра будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

06:00 - 09:00;

16:00 - 19:00.

Наразі відключення побутових споживачів не прогнозується.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Удари по енергосистемі України

Минулого року Російська Федерація систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

У грудні 2024 року та січні 2025 року графіки майже не запроваджувались. Однак на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Тоді в "Укренерго" спростували такі заяви.