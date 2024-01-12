В Україні завели справу на зрадницю, яку Путін призначив "суддею" в Горлівці

Деталі справи

Зазначається, що суддя Калінінського районного суду Горлівки під час тимчасової окупації частини Донецької області у 2014 році почала працювати на росіян.

Спочатку її призначили на посаду судді так званого "Центрально-міського міжрайонного суду Горлівки". Однак у 2023 році вона отримала паспорт РФ і Путін призначив її на посаду "судді Горлівського міського суду "ДНР" терміном на 6 років.

"Суддя" ухвалює незаконні судові рішення про втрату права на житло громадянами, які залишили свої домівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Їй загрожує довічне

ДБР повідомило "судді" про підозру у вчиненні таких злочинів:

Державна зрада;

Колабораційна діяльність.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Кримінальне переслідування зрадників серед суддів

У липні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "судді ДНР". Він засудив іноземних бійців до смертної кари, які воювали на боці ЗСУ.

Також у листопаді 2022 року повідомлялося, що колишній український суддя перейшов на бік терористів "ДНР" ще 2014 року. Українські правоохоронці завершили розслідування щодо нього і направили справу до суду.